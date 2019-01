Ο εκφωνητής της Νάπολι που... έδινε ρεσιτάλ σε κάθε γκολ του Ιγουαΐν (BINTEO)

Η μεταγραφή του Γκονζάλο Ιγουαΐν στην Τσέλσι, θύμισε σε όλους τον φοβερό και τρομερό εκφωνητή που σε κάθε γκολ του Αργεντινού στη Νάπολι, έκανε το «Σαν Πάολο» να... σείεται με το σύνθημα που έδινε στον κόσμο.

Ο Αργεντινός, μετακόμισε από τη Γιουβέντους στους «μπλε» με τη μορφή δανεισμού μέχρι και το καλοκαίρι, με το λονδρέζικο κλαμπ να εξασφαλίζει οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή έναντι περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο Λονδίνο, ο Ιγουαΐν θα ξαναβρεί τον Μαουρίτσιο Σάρι, υπό τις οδηγίες του οποίου στους «παρτενοπέι» έκανε... πράγματα και θαύματα, με τα οποία τρέλαινε και τον εκφωνητή του γηπέδου.

Οι στιγμές στο «Σαν Πάολο», ήταν μαγικές...

Δείτε το βίντεο:

So this is how we will welcome Gonzalo Higuain pic.twitter.com/833ozEc6YW