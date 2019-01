Φοβερή εντολή από προπονητή σε παίκτες – Τρελάθηκαν οι οπαδοί (ΒΙΝΤΕΟ)

Τσέλσι – Τότεναμ: Απίστευτη στιγμή με τον Τζιανφράνκο Τζόλα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι στον επαναληπτικό ημιτελικό της Τσέλσι με την Τότεναμ για το Λιγκ Καπ. Φώναζε στους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας να καθίσουν όλοι στο έδαφος για να βλέπουν οι οπαδοί πιο καθαρά από την εξέδρα!

Ο βοηθός του Μαουρίτσιο Σάρι σκέφτηκε και τον κόσμο των «μπλε» που ήθελε να παρακολουθήσει καθαρά την αγωνιώδη διαδικασία από την άσπρη βούλα, έπειτα από το 2-1 της κανονικής διάρκειας της ρεβάνς των ημιτελικών του Carabao Cup στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Έτσι, φώναξε σε όσους βρίσκονταν μπροστά από τον πάγκο και ήταν όρθιοι, να... καθίσουν στο χορτάρι για να μη δυσκολεύουν τους οπαδούς από πίσω τους!

Zola is such a nice man that he has just asked all the Chelsea players watching on the touchline to crouch down so the crowd can see the penalties