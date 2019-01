Tέτοιον παιχταρά πήρε ο Άρης - Τεχνίτης που «μυρίζει» το γκολ

980 views 0 shares

Άρης - Ντάνιελ Λάρσον: Τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος τραυματίστηκε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, βρήκε ο Άρης στο πρόσωπο του Ντάνιελ Λάρσον. Ο 32χρονος άσος έμεινε ελεύθερος από την Ακχίσαρσπορ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κίτρινους».

Ο Σουηδός εξτρέμ είναι έμπειρος και τεχνίτης. Είναι απίστευτα γρήγορος, σκοράρει και μοιράζει παιχνίδι. Βρίσκει πάντα τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και βοηθά και τους συμπαίκτες του να σκοράρουν. Αγαπά το ένας εναντίον ενός. Δε διστάζει να πατήσει περιοχή. Δεν είναι από τους παίκτες που χρησιμοποιούν το κεφάλι, αλλά συμβαίνει όπως έχει παραδεχθεί.

Βάζει πάνω από όλα την ομάδα και μετά το «εγώ», όπως όλοι οι Σουηδοί. Θέλει συνεχώς να βελτιώνεται. Υπερτερεί των αντιπάλων του σε ταχύτητα και εάν του δείξουν εμπιστοσύνη προπονητής, συμπαίκτες και κόσμος τότε η αυτοπεποίθηση του θα είναι στα ύψη και θα κάνει θαύματα. Μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερό ή δεξί εξτρέμ αλλά και ως σέντερ φορ.

Who is Who

Πλήρες Όνομα: Ντάνιελ Λάρσον

Ημερ. Γέννησης: 25 Ιανουαρίου 1987

Τόπος Γέννησης: Γκέτεμποργκ

Ύψος: 1,75μ

Εθνικότητα: Σουηδία

Η καριέρα του

Έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Χάκεν. Το 2008 βοήθησε την ομάδα να ανέβει στην πρώτη κατηγορία πετυχαίνοντας 12 τέρματα. Ένα χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή στη Μάλμε, όπου και έμεινε για τρία χρόνια. Την πρώτη χρονιά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 11 γκολ, τη δεύτερη βοήθησε το σύλλογο να κατακτήσει το πρωτάθλημα σημειώνοντας 10 τέρματα και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ ενώ την τρίτη χρονιά βρήκε δίχτυα έξι φορές και μοίρασε εννέα ασίστ.

Ακολούθησε η περιπλάνηση στην Ισπανία. Πρώτος σταθμός η Βαγιαδολίδ. Έμεινε για ενάμιση χρόνο περίπου σημειώνοντας 48 συμμετοχές και τρία γκολ. Ακολούθησε η Γρανάδα, στην οποία δεν κατάφερε να βρει χώρο στην ενδεκάδα και παραχωρήθηκε δανεικός στην Εσμπιεργκ.

Το καλοκαίρι του 2015 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Γκαζιάντεσπορ, όπου κατέγραψε 52 συμμετοχές, πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ. Έπειτα, πήγε στην Ακχισαρσπορ με την οποία κατέκτησε και ένα κύπελλο (2017-2018). Φέτος, ο χρόνος συμμετοχής του είναι περιορισμένος αφού είχε μόλις έξι συμμετοχές και ένα γκολ στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Εθνική Ομάδα

Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές κατηγορίες της Σουηδίας. Έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τον Ιανουαρίο του 2010 και έκτοτε μετρά πέντε συμμετοχές.

Δείτε τον Ντάνιελ Λάρσον εν δράσει:

ΠΗΓΗ: metrosport.gr