Απίστευτη γκαντεμιά για Σωκράτη - Χτύπησε άσχημα και αποχώρησε από το ντέρμπι με Γιουνάιτεντ (Vid)

Σωκράτης Παπασταθόπουλος: Ραντεβού με την ατυχία είχε ο άσος της Άρσεναλ, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 21ο λεπτό του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο Αγγλίας.

Σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Λίνγκαρντ ο Παπασταθόπουλος έπεσε στο έδαφος και έπιασε τον αριστερό του αστράγαλο, σφαδάζοντας από τους πόνους.

Ο Έλληνας διεθνής σηκώθηκε, όμως κούτσαινε και πονούσε αρκετά, αδυνατώντας να συνεχίσει, με τον Μουστάφι να μπαίνει στη θέση του.

Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του:

Sokratis goes down in pain. Doesn’t look good as he limps off the pitch.

17’ #MUFC 0-0 #ARS #FACup #ARSMUN #EmiratesFACup #FridayFeeling pic.twitter.com/U1RWZR9sCZ