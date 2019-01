Αποθεωτικό ποστάρισμα Ολυμπιακού για τον κόσμο του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ολυμπιακός: Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε δυναμικό "παρών" στην Τρίπολη στον αγώνα με τον Αστέρα και οι άνθρωποι της ομάδας τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

«Είναι κάτι που μας ωθεί ως παίκτες και αυτό το κάτι είστε ΕΣΕΙΣ!», έγραψε στο twitter η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ, μαζί με ένα βίντεο.

