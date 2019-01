Συζητήσεις για... νεοφερμένο στον ΠΑΟΚ - Τον θέλουν στην Βραζιλία - Τι θα κάνει ο Δικέφαλος;

ΠΑΟΚ - Πέδρο Ενρίκε: Παρότι ο Πέδρο Ενρίκε επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, το ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού δεν σταματάει για τον Βραζιλιάνο, αφού δημοσιεύμετα τον φέρνουν στο στόχαστρο της Ιντερνασιονάλ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Μαριάνο Σαλντάνα στα social media, η βραζιλιάνικη ομάδα τον ήθελε όταν ακόμα ήταν στην Αστάνα, ωστόσο ο παίκτης επέστρεψε στην Τούμπα, με το συμβόλαιό του να λήγει το 2020.

Όπως όμως τονίζει ο Σαλντάνα, ΠΑΟΚ και Ιντερνασιονάλ θα συζητήσουν εκ νέου την επόμενη μεταγραφική περίοδο το ενδεχόμενο μεταγραφής του Ενρίκε στoν σύλλογο που αγωνίζεται και ο Ροντρίγκο Μολέντο.

O Inter sondou o meia Pedro Henrique, de 28 anos, que estava no Astana do Cazaquistão. Mas com contrato até julho de 2020, voltou ao Paok, da Grécia. As conversas devem ser retomadas na próxima janela de transferências, no meio do ano. https://t.co/s8BITE9Hki