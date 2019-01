Τα έβαψαν μαύρα - Ψυχολόγος στην Κάρντιφ λόγω Σάλα

Κάρντιφ - Εμιλιάνο Σάλα: Ο Νιλ Γουόρνοκ γνωστοποίησε πως όταν μίλησε με τους ποδοσφαιριστές του στην Κάρντιφ αντιλήφθηκε ότι ορισμένοι χρειάστηκαν ψυχολογική βοήθεια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με τον Εμιλιάνο Σάλα, ενώ και ο κόουτς των «bluebirds» έδειξε ν' αλλάζει τις σκέψεις του για τα σημαντικά στη ζωή, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο...

Στον ουαλικό σύλλογο συνεχίζουν να βιώνουν πολύ δύσκολες στιγμές...

Ο Νιλ Γουόρνοκ, ενόψει και του αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, μίλησε για πρώτη φορά για την τραγική ιστορία που απασχολεί την Κάρντιφ το τελευταίο διάστημα, με τον Εμιλιάνο Σάλα να έχει εξαφανιστεί μαζί με το ιδιωτικό αεροσκάφος που τον μετέφερε στο νέο του ποδοσφαιρικό «σπίτι», ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από τη Ναντ έναντι 20 εκατ.ευρώ.

«Βρίσκομαι στο ποδόσφαιρο εδώ και 40 χρόνια και αυτή ήταν η πιο δύσκολη εβδομάδα της καριέρας μου... Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Είναι από αυτά που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβούν κι όμως συμβαίνουν. Μίλησα με τους παίκτες και κατάλαβα ότι μερικοί χρειάστηκαν ψυχολογική βοήθεια... Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά σε κάνουν να καταλάβεις πως υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο, τις νίκες και την αποφυγή του υποβιβασμού. Σε κάνουν να καταλάβεις πόσο διαφορετικά πρέπει να τα βλέπεις όλα και ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά...» είπε ο τεχνικός της Κάρντιφ.

Cardiff City manager Neil Warnock has spoken for the first time since Emiliano Sala’s disappearance. pic.twitter.com/iF2U28JcXL