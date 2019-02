Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή έπειτα από πάτημα... στο πρόσωπο!

Ο Νέλσον Ολιβέιρα χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο έπειτα από το πολύ άσχημο χτύπημα που αποκόμισε από τον Τάιρον Μινγκς στο παιχνίδι της Ρέντινγκ με την Άστον Βίλα, αφού το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «χωριατών», πάτησε τον επιθετικό των «royals» στο πρόσωπο!

Φυσικά το χτύπημα προήλθε από κίνηση που σε καμία περίπτωση δεν έκανε επιτηδευμένα ο Μινγκς και μόλις το αντιλήφθηκε σταμάτησε τη φάση και ενδιαφέρθηκε για τον αντίπαλό του που είχε ματώσει άσχημα, αφού είχε αποκομίσει δυο μεγάλες πληγές στο πρόσωπο από τις τάπες του παπουτσιού.

Ο Ολιβέιρα είχε τις αισθήσεις του κανονικά καθώς διακομιζόταν στο νοσοκομείο, με τον Μινγκς να αισθάνεται πολύ άσχημα και να ζητάει ξανά συγγνώμη και μέσω social media...

Absolutely loved wearing the claret and blue today and over the moon with the clean sheet! @AVFCOfficial Feel awfully sorry to Oliveira, I hope he is ok ❤️ #UTV pic.twitter.com/wCsa5ouNvW