«Καρφιά» ΠΑΟΚ για τον ρέφερι στο ντέρμπι: «Λάθος αποβολή του Ζαμπά, με την πλάτη στον τοίχο»

514 views 0 shares

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποθέωσε τον Χοσέ Άνχελ Κρέσπο για την εμφάνισή του κόντρα στην ΑΕΚ και πέταξε... καρφιά για τον Δανό διαιτητή Τίγκααρντ και την λάθος αποβολή του στον Λέο Ζαμπά.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Χοσέ Κρέσπο αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος στο ΟΑΚΑ, για μισή ώρα ήταν εξαιρετικός, προηγήθηκε, κυριάρχησε και έδειξε ότι πολύ δύσκολα θα έχανε το τρίποντο.

Το λάθος όμως του Δανού ρέφερι με την αποβολή του Ζαμπά , έστησε τον Δικέφαλο με την πλάτη στον τοίχο.Οι παίκτες όμως του Λουτσέσκου απέδειξαν για άλλη μία φορά ότι δε λυγίζουν.

Παρά την ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων, άντεξαν και κατάφεραν να πάρουν έναν πολύ σημαντικό βαθμό.Εκ των κορυφαίων ήταν ο Χοσέ Κρέσπο .

Ο Guarantee της ασπρόμαυρης άμυνας έκανε μία εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο, κέρδισε όλες τις μονομαχίες που έδωσε, ήταν ηγετικός, έβγαλε προσωπικότητα και πάθος στο γήπεδο και απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στόπερ στη λίγκα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Σφιντέρσκι συγκέντρωσε το 48,52% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε το alter ego του Ισπανού στο κέντρο της άμυνας, ο Φερνάντο Βαρέλα . Ο Beast έκανε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση αμυντικά, ενώ έδωσε και την ασίστ στο γκολ του Μαουρίσιο , ο οποίος συμπλήρωσε το βάθρο.