Αίσχος! Οπαδοί της Σαουθάμπτον χλεύαζαν τον θάνατο του Σάλα (ΒΙΝΤΕΟ)

Εμιλιάνο Σάλα: Ακόμα και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League, ο άκρατος οπαδισμός "γεννά" περιστατικά ασχήμειας που δυσκολεύεται να πιστέψει κανείς.

Δύο ημέρες μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Εμιλιάνο Σάλα, του οποίου το πτώμα εντοπίστηκε σε αεροπλάνο που έπεσε στη Μάγχη, οπαδοί της Σαουθάμπτον χλεύασαν το τραγικό περιστατικό.

Η Σαουθάμπτον υποδέχθηκε την Κάρντιφ, η οποία είχε αποκτήσει με μεταγραφή τον Αργεντινό επιθετικό, που όμως δεν πρόλαβε ποτέ να φορέσει τη φανέλα της.

Δύο κάφροι στην εξέδρα θεώρησαν σωστό να πικάρουν την φιλοξενούμενη ομάδα, κάνοντας χειρονομίες που παρέπεμπαν σε αεροπλανάκια!

Ευτυχώς, οι αισχροί οπαδοί εντοπίστηκαν και εκδιώχθηκαν από τις εξέδρες του γηπέδου και αναμένεται να υποστούν βαριά τιμωρία, όπως συμβαίνει συνήθως σε ανάλογα περιστατικά στην Αγγλία.

Δείτε το βίντεο:

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh