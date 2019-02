Αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν... κατς - Έπεσε το... ξύλο της αρκούδας σε φιλικό ματς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνήθως το κλίμα σε φιλικές αναμετρήσεις είναι χαλαρό, ενίοτε και ράθυμο, με τους ποδοσφαιριστές να κάνουν "αγγαρεία" και να μην τα δίνουν όλα στο γήπεδο.

Οι παίκτες των CSKA 1948 και Oborishte, ωστόσο, πήραν πολύ σοβαρά το μεταξύ τους φιλικό, αφού το πάθος που έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο ήταν αξιοζήλευτο.

Το μόνο πρόβλημα στην υπόθεση είναι πως δεν ήταν παθιασμένοι για μπάλα, αλλά για ξύλο!

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

'Friendly' game - the Bulgarian way! Players of CSKA 1948 and Oborishte let their fists do the talking in the second half... pic.twitter.com/zbaOapS83T