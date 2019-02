Ο 19χρονος Έλληνας που... ξέρανε την Παρί Σεν Ζερμέν με γκολάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Χέρτα Βερολίνου πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 της Youth League, αποκλείοντας την Παρί Σεν Ζερμέν με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα.

Ο λόγος για τον Νίκο Ζωγραφάκη, που αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της γερμανικής ομάδας και θεωρείται τεράστιο ταλέντο.

Ο 19χρονος άσος πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με αριστερό σουτ στην κίνηση και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με το οποίο η Χέρτα έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός διοργάνωσης την Παρί.

Πάντως, ο Ζωγραφάκης είναι ήδη διεθνής με τις εθνικές U-17 και U-19 της Γερμανίας και φαντάζει δύσκολο να τον δούμε να αγωνίζεται στην εθνική μας ομάδα στο μέλλον.

Δείτε το γκολ του:

Great hit from Zografakis to seal a win for @HerthaBSC_EN in the @UEFAYouthLeaguepic.twitter.com/iRNGQEHaGJ