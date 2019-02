Απίθανη... στιχομυθία Σωκράτη με Τσεχ: "Ρε μαλ@@@..."! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σωκράτης Παπασταθόπουλος: Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε κόντρα στη Μπάτε Μπορίσοφ και βοήθησε την Άρσεναλ να πάρει την πρόκριση στους 16 του Europa League με ανατροπή μετά την ήττα του πρώτου αγώνα.

Ωστόσο, το αποψινό highlight του Παπασταθόπουλου δεν ήταν το γκολ του, αλλά μια απίθανη στιχομυθία του με τον Πετρ Τσεχ, στον οποίο είπε "Ρε μαλ@@@" και εν συνεχεία έκανε χαρακτηριστική κίνηση, πιάνοντας το κεφάλι του απελπισμένος.

Not sure what this was about at FT but thought Papa called Cech Malaka for a sec pic.twitter.com/fttyvxny0b