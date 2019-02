Έξαλλοι οι ΠΑΟΚτσήδες: «Κάνατε χαβαλέ, φόρα σκούφο Λουτσέσκου – Διαιτητική αλητεία»

1.185 views 0 shares

Έξαλλοι έγιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία που απέσπασε ο Άρης μέσα στην Τούμπα. Οι φίλοι του Δικεφάλου κατέκλυσαν με μηνύματα τη σελίδα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ στο Facebook και τα έχωσαν παντού. Άσκησαν κριτική σε Λουτσέσκου και παίκτες και επισήμαναν, ότι με τη νοοτροπία που δείχνουν θέτουν σε κίνδυνο την κατάκτηση του τίτλου, κάτι που δείχνουν, ότι ανησυχούν. Τo Sportdog συγκέντρωσε μερικά από τα σχόλια και σας τα παρουσιάζει.

Χαβαλέ όλη τη βδομάδα, χορεύατε we are the champions και παίζατε χιονοπόλεμο χθες χαχαχαχουχουχου. Ο μάτος μιλούσε για διαφορές ποιότητας και ήταν ο χειρότερος παίκτης του αγώνα μαζί με όλη τη παρέα από τη Βραζιλία (Ζαμπά-Μαουρίτσιο). 1 ευκαιρία σε όλο τον αγώνα από τον Βιειρίνια. Ξυπνήσετε!!! 1 σοβαρή τελική κοντρα στη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Δε θα ασχοληθώ με την εμετική διαιτησία. Η ομάδα ήταν χειρότερος εμετός σήμερα. Με τέτοιες νοοτροπίες οτι και καλά έχουμε κερδίσει από τα αποδυτήρια θα έχουμε θέμα με νιώνιο και βαζέλα!!! Μας έχετε δώσει σπουδαίες νύχτες φέτος.. Ντροπή για σήμερα!!!

Δίκαια τα ερπετα πηραν Χ αν και το γκολ επρεπε να ακυρωθει... δν παιξαμε καθολου

Περίεργα πράγματα...άντε να δεχτούμε ότι 2-3 παίχτες δεν ήταν στην μέρα τους,αλλά και οι 11 να μην μπορούν να κάνουν κοντρόλ και να περπατάνε βρωμάει πολύ.Εντελως παθητικός ο ΠΑΟΚ πρώτη φορά φέτος μετά από 23 αγώνες στο πρωτάθλημα.Κατι μου λέει ότι θα δώσουμε και το κύπελλο στον γαύρο για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.

Διαιτητική αλητεία μας στέρησε την νίκη.

Το ότι δεν παίξαμε τόσο καλά ως συνήθως δεν σημαίνει ότι δεν αξίζαμε τους 3 βαθμούς,

Βάλτε όσους καμικάζι θέλετε, παίξτε την μπάλα της ζωής σας τον ΠΑΟΚ δεν τον κερδίζετε.

Αν δεν ιδρωσεις, αν δεν ματωσεις, δεν κερδίζεις. Πρώτα φταιμε εμείς και μετα η διαιτησία. Σε καθε ματς θέλει σοβαρότητα! Καθε ματς τελικος λέμε!!!!

Καλά να πάθουμε.Ετσι όπως παίξαμε έπρεπε να τιμωρηθουμε.Ντροπη και αίσχος να παίζεις τοπικό ντέρμπι και να μπαίνεις 90 λεπτά τόσο νωχελικά και αδιάφορα.Για μένα σήμερα χάσαμε.Ας ελπίσουμε να μην επαναληφθεί τέτοια ντροπιαστική εμφάνιση!!!

Ο Παντελιδης πήρες την προπονητική ταυτότητα του Λουτσέσκου...

Ο ένας "πολέμησε"με πιστολια και ο άλλος με καλάσνικοφ...

Αυτά να τα βλέπουμε. Ξαφνικά γίναμε μπαρτσελονα. Μια φάση σε 90 λεπτά. Κακή παρένθεση. Συνεχιζουμε!

Δεν δικαιομασταν τη νίκη ούτε μια κλασσικη φάση.. Αυτό που να βάζεις σακχοφ και να μην βάζεις ολιβειρα τη να πω.. Εκεί κρίθηκε και ο αγώνας

Ντροπη απλα.. Μπραβο Λουτσεσκου.. Χαρισες τον βαθμο στα πεθαμένα σκουλήκια.. Μειωσες την διαφορα στους 7 απο γαυρο..Ανύπαρκτοι η ομαδα σε όλα σημερα.. Συνεχεια λαθος πασες.. Δημιουργία και φαντασια μηδεν.. Παθος μηδεν.. Ολα μηδεν γενικα..

Το ότι ασχολούμαστε μια εβδομάδα με το σκουφί του Λουτσέσκου και νομίζουμε ότι πήραμε το πρωτάθλημα 10 αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν μας απασχολεί;...

Όλους μας;

εγώ θα το λέω και θα το λέω! με αυτόν τον προπονητη με Πασχαλακι και χωρίς πέντε παικταράδες του χρόνου στο Τσαμπιον λινγκ θα αρχίσουμε τα πνευστά!

Δεν έχει κριθεί ΤΙΠΟΤΑ σταματήστε να λέτε για πρωτάθλημα ,θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα δεν το καταλαβαίνετε ???