Απίθανο περιστατικό στη Λίβερπουλ - Δεν το πιστεύει ακόμα ο Κλοπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε ο Τζόρνταν Χέντερσον, όταν αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι της Λίβερπουλ ενάντια στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σακίρι.

Ο αρχηγός των «κόκκινων» δεν έδωσε το χέρι στον Γιούργκεν Κλοπ, κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας έτσι την ενόχληση του για την κίνηση αυτή. Ο προπονητής του θέλησε να μάθει τον λόγο που έγινε αυτό, με την παρεξήγηση να λύνεται άμεσα.

He was having none of it pic.twitter.com/sAV9cDRFVz