Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Ολυμπιακό - Βασικός άσος έμεινε εκτός ενόψει Απόλλωνα

Ολυμπιακός: Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωση την αποστολή των Πειραιωτών για την αυριανή αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης, από την οποία απουσιάζει ο Παπ Αμπού Σισέ.

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός ταλαιπωρείται από ίωση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολή για τους Ερυθρόλευκους.

Η απουσία του Σισέ ήρθε να προστεθεί σε αυτές των Γιάγκος Βούκοβιτς, Ομάρ Ελαμπντελαουί και Μαντί Καμαρά, που είναι τραυματίες.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. / The squad players selected ahead of the match against Apollon Smyrni FC. #olympiacos #slgr #APOLOLY #squadlist pic.twitter.com/XhhiMK0yhb