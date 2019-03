Διαψεύδεται τέτοιο "ξύλο"; Άνω-κάτω η Γιουνάιτεντ - Απίστευτο σκηνικό στα αποδυτήρια (ΦΩΤΟ);

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε τις νίκες στην Premier League, αφού επικράτησε με 3-2 της Σαουθάμπτον στο Ολντ Τράφορντ.

Τη νίκη όμως επισκίασε ένα γεγονός που συνέβη στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με την Sun, οι Ρομέλου Λουκάκου και Πολ Πογκμπά είχαν λεκτική διαμάχη μετά το τέλος του αγώνα.

Ο λόγος ήταν το πέναλτι που κέρδισαν οι Κόκκινοι Διάβολοι στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Λουκάκου ήθελα να χτυπήσει εκείνος το πέναλτι, γιατί είχε ήδη 2 γκολ στον αγώνα και ήθελε να κάνει χατ-τρικ.

Ο Πογκμπά όμως εκτέλεσε το πέναλτι και τελικά αστόχησε, αψηφώντας τον συμπαίκτή του.

Αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε ιδιαίτερα τον Βέλγο, ο οποίος στα αποδυτήρια υπενθύμισε τον Γάλλο, ότι όταν εκείνος βρισκόταν στο επίκεντρο της κρητικής του είχε σταθεί.

Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση του προπονητή τους, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Το περιστατικό αυτό σχολίασε ο Λουκάκου, διαψεύδοντας αυτά που γράφτηκαν και σχολίασε μέσω twitter: «Όταν το μίσος δεν πιάνει, αρχίζουν να λένε ψέματα».

Δείτε την ανάρτηση:

When the hate don’t work they start telling lies...