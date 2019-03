Εκπληκτικό ποστάρισμα στο προφίλ του Κρόιφ για τον θρίαμβο του Άγιαξ - Πόσο αλήθεια! (ΦΩΤΟ)

Άγιαξ - Ρεάλ Μαδρίτης: Με μια ατάκα του Γιόχαν Κρόιφ, που έχει αφήσει εποχή, σχολίασε ο διαχειριστής της σελίδας του αείμνηστου Ολλανδού στο twitter, την τεράστια πρόκριση που πήρε ο Άγιαξ μέσα στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" κόντρα στη Ρεάλ.

«Γιατί να μη μπορείς να νικήσεις έναν πλουσιότερο σύλλογο; Δεν έχω δει ποτέ ένα τσουβάλι με λεφτά να πετυχαίνει γκολ...», είναι η ατάκα που συνοδεύει τη φωτογραφία του Κρόιφ.

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K