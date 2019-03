Καλύτερος κι από τον... Τάντιτς - Οπαδός του Άγιαξ "ξεφτίλισε" τη Ρεάλ και αποθεώθηκε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρεάλ Μαδρίτης - Άγιαξ: Οι Ολλανδοί έδωσαν μια ιστορική παράσταση στο "Σαντιάγο Μπερναμπέου", διαλύοντας τη Ρεάλ με 4-1 και αποκλείοντάς την από τη συνέχεια του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο απίστευτος Ντούσαν Τάντιτς, που έκανε πιθανότατα την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του.

Ωστόσο, ακόμα και ο θαυματουργός Σέρβος άσος δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που έκανε ένας οπαδός του Άγιαξ λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο συγκεκριμένος τύπος είδε μια σημαία της Ρεάλ να κρέμεται στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ενός κτηρίου. Πήρε μια μπάλα, σημάδεψε τη σημαία και την πέτυχε μα απίθανο τρόπο, γνωρίζοντας την αποθέωση!

Δείτε το βίντεο:

Ajax fans in Madrid:



"Hold my beer while I hit this Real flag."



@nachopla95pic.twitter.com/L7vhg8dKt5