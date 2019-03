Συγκινεί ο Λούκα Μόντριτς για την εικόνα της Ρεάλ - "Λύγισε" ο Κροάτης (ΦΩΤΟ)

Λούκα Μόντριτς: Η Ρεάλ Μαδρίτης βιώνει μια από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας της, αφού εκτός από τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λίγκ, το Κύπελλο Ισπανίας, βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας και το πρωτάθλημα μοιάζει να απομακρύνεται.

Ο Λούκα Μόντριτς αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες των "Μερένχες" και δεν μπόρεσε να κρύψει την στεναχώρια και την απογοήτευση του για την εικόνα αυτή της ομάδας.

Ο ίδιος μεσώ του λογαριασμού του στο Twitter, έστειλε το δικό του μήνυμα γράφοντας: «Ήταν η πιο δύσκολη εβδομάδα της καριέρας μου. Η επιτυχία δεν είναι το να μην πέφτεις ποτέ, αλλά το να σηκώνεσαι κάθε φορά».

Δείτε την ανάρτηση:

Most difficult week of my career. Success is not in never falling, but in rising every time you fall. #HalaMadrid pic.twitter.com/4FEB1dYHIa