Απίστευτο ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου - Οπαδός μπήκε στο γήπεδο και έδειρε παίκτη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αγγλία, στο παιχνίδι ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Μπέρμιγχαμ, όταν ένας οπαδός μπήκε στο γήπεδο και γρονθοκόπησε παίκτη των «χωριατών» στο κεφάλι.

Ο Τζακ Γκρίλις, που δέχτηκε το χτύπημα συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά αφού πρώτα οι άνδρες του ιατρικού τιμ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι άνδρες της ασφάλειας συνέλαβαν αμέσως τον δράστη της επίθεσης και τον παρέδωσαν στην αστυνομία.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

Fan attacking Grealish from behind. That is absolutely disgraceful... #avfc pic.twitter.com/ItheszrF5P