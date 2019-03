Η γκέλα της χρονιάς! Έπιασε στον... ύπνο το τερματοφύλακα και σκόραρε (ΒΙΝΤΕΟ)

Φαβορί για την γκέλα της χρονιάς είναι ο τερματοφύλακας της Καρλάιλ στο αγώνα με την Νοτς Κάουντι.

Ο Σκόφιλντ πιάστηκε στον ύπνο από τον Χόουπ, αφού ο τελευταίος έμεινε πίσω από την εστία του τερματοφύλακα και εκείνος τον ξέχασε.

Το αποτέλεσμα ήταν κανένας παίκτης της Νοτς Κάουντι να μην αντιληφθεί ότι ο Χόουπ βρισκόταν πίσω από τον τερματοφύλακα της ομάδας, και εκείνος περίμενε την στιγμή που ο Σκόφιλντ άφησε την μπάλα στο έδαφος έτρεξε την άρπαξε και σκόραρε.

Η Νοτς Κάουντι ήταν αυτή που τελικά πανηγύρισε την νίκη με 2-1.

Δείτε το βίντεο:

Yes, this really happened tonight at Carlisle United.



Hallam Hope, take a bow!