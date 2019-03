Παραμιλάνε με τον Ρονάλντο - Τους πάτησε όλους - Κυρίαρχος ο Πορτογάλος (ΦΩΤΟ)

Γιουβέντους: Στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα γκολ από κεφαλιά στο Τσάμπιονς Λιγκ βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος που έκανε χθες το βράδυ ολόκληρο τον πλανήτη να παραμιλάει με τα 3 γκολ που πέτυχε ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης και χάρισε την πρόκριση στην Γιουβέντους, και κατάφερε να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ.

Ο Κριστιάνο με τα δυο γκολ από τα τρία χθεσινά γκολ, που έβαλε με κεφαλιά έφτασε συνολικά τα 22 γκολ κάτι που δεν το έχει πετύχει ποτέ κανείς στην ιστορία του θεσμού.

Cristiano Ronaldo has scored more headed #UCL goals (22) than any other player in the Champions League era.



When he jumps, he takes a while to come back down. pic.twitter.com/cKFhek6t0s