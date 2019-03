"Δώρο" Νόιερ στον Μανέ - Απάντησε με αυτογκόλ η Μπάγερν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Λίβερπουλ απέκτησε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης, καθώς άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου στο 26ο λεπτό με σκόρερ τον Σάντιο Μανέ.

Βέβαια, για να φτάσει στο γκολ ο Αφρικανός εξτρέμ χρειάστηκε αρχικά να τον χάσει ο Ραφίνια έπειτα από βαθιά μπαλιά του Φαν Ντάικ και εν συνεχεία ο Νόιερ να κάνει μια... αυτοκτονική έξοδο, δίνοντάς του την ευκαιρία να σκοράρει σε κενή εστία!

Δείτε το 1-0 της Λίβερπουλ:



Η Μπάγερν απάντησε στο 39', ισοφαρίζοντας σε 1-1 με αυτογκόλ του Μάτιπ. Ο Γκνάμπρι έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε παράλληλα από τα δεξιά, με τον Αφρικανό στόπερ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του προσπαθώντας να απομακρύνει προ του Λεβαντόφσκι.

Δείτε το 1-1 της Μπάγερν Μονάχου:

