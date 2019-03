Θα μας τρελάνει ο Μέσι - Ποιος Κριστιάνο - Τους άφησε όλους πίσω ο Αργεντινός! (ΦΩΤΟ)

Μπαρτσελόνα: Δεν υπάρχει ταβάνι για τον Λιονέλ Μέσι, που έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ που κανείς άλλος μέχρι τώρα δεν το έχει πετύχει.

Ο Αργεντινός μάγος με τα δυο γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι του Τσάμπιονς Λιγκ με την Λιόν, έχει φτάσει πλέον τις 11 συνεχόμενες χρονιές, που σκοράρει πάνω από 35 τέρματα.

Αυτό αποτελεί κάτι το ανεπανάληπτο αφού κανείς δεν το έχει πετύχει μέχρι τώρα.

35 - Lionel Messi has scored 35+ goals for @FCBarcelona in each of his last 11 seasons in all competitions. Amazing. pic.twitter.com/inrYph7pHW