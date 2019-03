Τον... παραδέχθηκε και ο Μέσι - Τρομερή δήλωση του Αργεντινού για τον Ρονάλντο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε φανταστική εμφάνιση με τρία γκολ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, γεγονός που ανάγκασε μέχρι και τον μεγαλύτερο "ανταγωνιστή" του, Λιονέλ Μέσι, να του βγάλει το καπέλο.

Ο Αργεντινός ρωτήθηκε για το... ρεσιτάλ του Πορτογάλου σταρ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχθεί ότι ο Ρονάλντο έκανε μαγικά πράγματα κόντρα στην Ατλέτικο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που κατάφερε ο Κριστιάνο με τη Γιουβέντους ήταν εντυπωσιακό. Πίστευα ότι θα ήταν πιο δυνατή η Ατλέτικο, αλλά ο Κριστιάνο είχε μία μαγική βραδιά», είπε ο Μέσι και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επικείμενη κλήρωση της φάσης των προημιτελικών στο Champions League.

«Οι αντίπαλοι πλέον στην κλήρωση είναι πολύ δύσκολοι. Ας το πάρουμε απόφαση ότι θα είναι αμφίρροπα τα πράγματα. Είμαστε επομένως, υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε για τα πιο δύσκολα που έπονται... », κατέληξε.

Messi: We have to get ready for the tough games to come

pic.twitter.com/v5ylUvKb4p