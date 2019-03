Απίστευτο τι γκολ έχασε! Δεν έχει ξαναγίνει - Θα τρελαθείς (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα μαλλιά του θα τραβάει ακόμα ο Αλεκσάντρ Κούτγιν, παίκτης της Γενίσεϊ, για αυτήν ευκαιρία που έχασε να σκοράρει στο παιχνίδι με την Άρσεναλ Τούλα.

Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα έφευγε πολύ πλάγια κοντά στο δοκάρι, ο τερματοφύλακας είχε καταφέρει να κλείσει το χώρο, αλλά το σουτ του παίκτη, που τελικά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1.

Δείτε το βίντεο με την χαμένη ευκαρία της χρονιάς, που κάνει τον γύρο του κόσμου:

Aside from the terrible pitch, there were a couple of noteworthy moments during Arsenal Tula vs Yenisey.



The standout was this miss of the season contender from Aleksandr Kutjin. He won’t want to see this again! pic.twitter.com/Tr2hj8Tmv8