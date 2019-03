Η μοίρα «πλήγωσε» τον Μπαμπέ – Στέρησε χατ τρικ από συμπαίκτη του και την πάτησε (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πλήρωσε ακριβά ο Κιλιάν Μπαπέ το γεγονός, ότι δεν άφησε συμπαίκτη του να σημειώσει χατ τρικ στην αναμέτρηση της Παρί με τη Μαρσέιγ. Στο 94' οι Παριζιάνοι κέρδισαν πέναλτι και ο Μπαπέ δεν άφησε τον Άνχελ ντι Μαρία που είχε ήδη σκοράρει δύο φορές να πετύχει και τρίτο γκολ

Ο Γιοάν Πελέ όμως απέκρουσε τον 20χρονο άσο από τα 11 βήματα.

Δείτε το:

Mbappe refusing to give Di Maria the penalty who was on a hattrick, just for him to miss it lol I prefer not to speak pic.twitter.com/7lYWX6AKKd