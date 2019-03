Θα έπαιζε ξύλο για τη Γιουνάιτεντ; - Πασίγνωστος πυγμάχος δήλωσε οπαδός των Κόκκινων Διαβόλων

Τις οπαδικές του προτιμήσεις αποκάλυψε ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος έκανε γνωστή την αγάπη του για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα μου. Αγόρασα την πρώτη μου φανέλα στα οκτώ, ήταν η φημισμένη γκρίζα εμφάνιση», δήλωσε ο Ιρλανδός αθλητής του UFC.

Παράλληλα, αποθέωσε τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. «Ο Όλε Γκούναρ είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Πιστεύω πως έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην ομάδα και πρέπει να του δώσουν μόνιμα τη θέση. Νιώθεις την αγάπη και την περηφάνια που έχει για το κλαμπ και την ιστορία του, ενώ και οι παίκτες νιώθουν τιμή να φορούν τη φανέλα της ομάδας υπό τις οδηγίες του

», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ειδικά ο Πογκμπά και ο Ράσφορντ παίζουν εξαιρετικά. Είναι νεαροί, παίζουν με αυτοπεποίθηση, χωρίς φόβο και έχουν πίστη στις δυνατότητές τους».

