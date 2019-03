Τι έκαναν οι άνθρωποι - Αυτό είναι το καλύτερο κορεό οπαδών που έχουμε δει ποτέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Ultras παγκοσμίως είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί, προκαλώντας θαυμασμό με τα κορεό που ετοιμάζουν στις εξέδρες των αγαπημένων τους ομάδων.

Ωστόσο, οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία το... τερμάτισαν, κάνοντας κάτι που δεν είχε σκεφτεί κανείς άλλος μέχρι σήμερα.

Τί έκαναν; Έφτιαξαν ένα απίθανο κορεό, με το όνομα της ομάδας του να σχηματίζεται σαν σε tetris!

Δείτε το βίντεο:

The fans of CSKA-Sofia have made the news with this tetris choreo pic.twitter.com/cm6hqe2d5r