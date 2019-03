Χειροκρότημα για τον Ντούντεκ – Σταμάτησε το παιχνίδι για να παίξει με ανάπηρο παιδάκι (ΦΩΤΟ)

Μία κίνηση που αν μη τι άλλο αξίζει χειροκρότημα έκανε ο Γέρζι Ντούντεκ στο παιχνίδι παλαιμάχων στο Άνφιλντ μεταξύ Λίβερπουλ και Μίλαν.

Ο Πολωνός παλιός τερματοφύλακας σταμάτησε το ματς για να παίξει με μικρό φίλο της Λίβερπουλ που βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Ντούντεκ γνώρισε την αποθέωση από όλο το γήπεδο, αλλά και από τους συμπαίκτες του στο φιλικό ματς.

Jerzy Dudek stopping the #LFC legends match to play with a disabled fan

