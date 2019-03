Επίσημο: Αυτός θα είναι προπονητής στην Μαν. Γιουνάιτεντ για τα επόμενα τρία χρόνια!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ: Ήταν... κοινό μυστικό και τώρα έγινε και φανερό! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισημοποίησε την συμφωνία της με τον Νορβηγό τεχνικό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Όλοι στην ομάδα είναι ικανοποιημένοι με το έργο του Σόλσκιερ σε αυτούς τους τρεις μήνες που είναι στο τιμόνι των Κόκκινων Διαβόλων και για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, αναλαμβάνοντας να την οδηγήσει σε μονοπάτια τίτλων.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.