Τι έκανε ο τρελός! Σκόραρε, πάσαρε και... γλέντησε αντίπαλο ο παικταράς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αλεχάντρο Ποθουέλο, στο ντεμπούτο του στο MLS με την Τορόντο, ήταν εκπληκτικός, αφού σκόραρε ένα υπέροχο γκολ με σκάψιμο, πέτυχε ένα πέναλτι α λά Πανένκα, έβγαλε και την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του και τέλος ζάλισε με μια ποδιά τον αντίπαλό του.

Απολαύστε τον στο παρακάτω βίντεο:

@TorontoFC No. 10 Alejandro Pozuelo made quite the first impression. pic.twitter.com/gRsX7Z039p