Ποιος Ρονάλντο! Αυτό είναι το καλύτερο γκολ με ανάποδο ψαλίδι - Θα το ζήλευε και ο Πορτογάλος (VID)

Ένα απίστευτο γκολ πέτυχε ο Ρόμπερτ Μολντοβεάνου που αγωνίζεται στην Πετρολούλ, με ανάποδο ψαλίδι και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο άσος της ρουμανικής ομάδας, σκόραρε με εκπληκτικό τρόπο στον αγώνα με Κλουζ, που θύμισε εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο, για τα προημιτελικά του Champions League, κόντρα στην Γιουβέντους.

Δείτε το βίντεο:

Stunning overhead kick from Robert Moldoveanu in the Romanian second tier. #Liga2 #Petrolulpic.twitter.com/ZRXE6gP8se