Τι έκανες, ανθρωπέ μου! «Άρρωστη» γκολάρα με φάουλ από τον Ρούνεϊ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα απίστευτο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση σημείωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ στον αγώνα της DC United με την Orlando City.

Απολαύστε το:

ROONEY IS RIDICULOUS! @WayneRooney scores an incredible goal to give DC United a 2-0 lead #DCU @nbcwashington pic.twitter.com/ku3arUm7wI