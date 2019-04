Αυτός ο παίκτης έχει "πάρει τα μυαλά" στους ΠΑΟΚτσήδες - Τρελαμένοι μαζί του!

424 views 0 shares

Super League: Ο Εβγέν Σάκχοφ ψηφίστηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ως ο man of the match για το παιχνίδι με την Ξάνθη.

Άπαντες στον Δικέφαλο είναι ευχαριστημένοι με την απόδοση του καθώς καλύπτει πλήρως το κενό του Χοσέ Μαουρίσιο και αυτό το βλέπουν και οι οπαδοί που το ανέδειξαν κορυφαίο της αγωνιστικής με ποσοστό 44,52%, έναντι 41,52% που είχε ο Σέρζιο Ολιβέιρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Ο Εβγέν Σάκχοφ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Ξάνθη στα Πηγάδια για την 26η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.

Μία ποδοσφαιρική γιορτή σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πιο εύκολα από ότι μαρτυράει το τελικό 1-2 την Ξάνθη μπροστά σε 6.000 φιλάθλους του που έκαναν… Τούμπα τα Πηγάδια.

Εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο Εβγέν Σάκχοφ . Ο μέσος του Δικεφάλου μετά τον τραυματισμό του Χοσέ Μαουρίσιο έχει πλέον αυξημένες αρμοδιότητες και δείχνει να ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα του καθήκοντα.

Σε μία περίοδο φόρμας για τον ίδιο, που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο, κόντρα στην Ξάνθη έκανε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του. Ο Mr Cold Blood έτρεξε πολύ, είχε καθαρό μυαλό σε κάθε φάση, μοίρασε το παιχνίδι σωστά, μεταξύ των γραμμών και συνέβαλε τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, ο Ουκρανός έδωσε σκληρή μάχη με τον Σέρζιο Ολιβέιρα για τον τίτλο του πολυτιμότερου και τελικά επικράτησε με ποσοστό 44,52%, έναντι 41,52% του Πορτογάλου.

Ο Ολιβέιρα συνεχίζει την ανοδική του πορεία και δείχνει να προσαρμόζεται πλήρως στα νέα δεδομένα της καριέρας του. Στα Πηγάδια έκανε εξαιρετικό παιχνίδι σε όλες τις γραμμές, σκόραρε σε ένα ακόμα ματς και δείχνει ότι θα είναι κομβικός μέχρι το φινάλε της σεζόν.»