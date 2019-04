Απίθανη no-look και no-run-up εκτέλεση πέναλτι - Θα σε αφήσει άφωνο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το youth league της UEFA είναι εξίσου εντυπωσιακό και αυτό το απέδειξε ο Μαρκ Γκεχί.

Ο παίκτης της Τσέλσι έκανε μια φοβερή εκτέλεση πέναλτι αρκετά ριψοκίνδυνη αλλά τελικά δικαιώθηκε αφού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και η εκτέλεση του έγινε viral.

Χωρίς να πάρει φόρα και έχοντας το βλέμμα του στο έδαφος και όχι στην εστία σούταρε και συνέβαλε στο τελικό 4-2, που έστειλε τους Λονδρέζους στα ημιτελικά του θεσμού όπου θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα.

Δείτε το βίντεο:

Marc Guehi of @ChelseaFC

invents the no-look, no-run-up penalty in their #UYL shoot-out with Dinamo



Watch all the quarter-final highlights https://t.co/UxZXFzaXy2 pic.twitter.com/i6Dk0OqKw5