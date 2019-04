Ο Κεν τιμωρήθηκε μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιουβέντους - Μόιζε Κεν: Η ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο νεαρός άσος από τους οπαδούς της Κάλιαρι μετά το γκολ που πέτυχε, προκάλεσε αίσθηση, ενώ το περιστατικό έλαβε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του συμπαίκτη του, Λεονάρντο Μπονούτσι, ο οποίος τόνισε πως ο Κεν είχε κι αυτός μερίδιο ευθύνης επειδή πανηγύρισε μπροστά στους αντίπαλους οπαδούς.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ιταλικής Ομοσπονδίας, πάντως, έκρινε όντως τον πανηγυρισμό του διεθνούς άσου προκλητικό, με αποτέλεσμα να τον τιμωρήσει, επιβάλλοντάς του πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

Η υπόθεση φαίνεται πως έχει ακόμα πολλά... επεισόδια, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα ώστε να ταυτοποιηθούν και να τιμωρηθούν αναλόγως οι οπαδοί που προέβησαν σε ρατσιστική επίθεση στον Κεν.

Θυμηθείτε τι συνέβη:

Moise Kean shutting up the racist fans who abused him and Matuidi all game long pic.twitter.com/3w8ljCfvjZ