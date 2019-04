Εικόνες που προκαλούν σοκ! Να τι θα φτιάξει ο Μπέκαμ - Θα τρελαθείς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ετοιμάζεται να κατέβει στο MLS το 2020 με τη νέα του ομάδα. Και σχεδιάζει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο twitter ο σύλλογος.

Κι επειδή μια εικόνα αντιστοιχεί σε χίλιες λέξεις, μπορείτε να δείτε και μόνοι σας το διαστημικό αυτό γήπεδο που θέλει να κατασκευάσει:

Sneak peek of our new stadium design for @MiaFreedomPark #bebold #freedomtodream pic.twitter.com/m817yE2CKg