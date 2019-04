Το σπριντ του Σαλάχ θα ζήλευε και ο Μπολτ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα σπριντ που θα ζήλευε και ο Γιουσέιν Μπολτ έκανε ο Μοχάμεντ Σαλάχ στο ματς της Λίβερπουλ με την Πόρτο για τα προημιτελικά του Champions League (2-0). Ο Αιγύπτιος, είχε απομακρυνθεί από την περιοχή των «δράκων» έχοντας αντιληφθεί τον κίνδυνο που υπήρχε σε περίπτωση που χανόταν η κατοχή της μπάλας, έτρεξε μέχρι την περιοχή του Άλισον και κατάφερε να πάρει τη μπάλα.

Στη συνέχεια ξεκίνησε νέα επίθεση, απομακρύνοντας τον κίνδυνο για την ομάδα του Κλοπ.

When Mo Salah says to Van Dijk ‘sure you play up front...I’ve got you covered’#LFC pic.twitter.com/rnxa7Burtu