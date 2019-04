Απίστευτο τι έκανε η Ρόμα! Έβαλε οπαδό να βάλει το γκολ του Ουντέρ που έκραξε (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας οπαδός της Ρόμα βρήκε τον μπελά του μέσα από ένα ποστ στο facebook, στο οποίο σχολίασε το γκολ του του Ουντέρ γράφοντας: "Αυτό θα το έβαζα κι εγώ...".

Οι τζιαλορόσι όμως δεν το άφησαν να περάσει έτσι και με τη βοήθεια μια εκ των εταιριών που είναι χορηγοί στην ομάδα, βρήκαν τον νεαρό που έκανε αυτό το καυστικό σχόλιο και τον έβαλαν στη θέση του.

Συγκεκριμένα τους έδωσαν τρεις προσπάθειες ώστε να πετύχει αυτό το γκολ μπροστά στον κόσμο, στον αγωνιστικό χώρο του «Ολίμπικο» και τα έκανε θάλασσα.

Δείτε το βίντεο:

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope!

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO