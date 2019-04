Δεν βλεπόταν και "καθάρισε" με δύο πέναλτι η Γιουνάιτεντ - Σωτήρας ο Ντε Χέα με τρελή απόκρουση! (Vid)

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ "φλέρταρε" έντονα με εντός έδρας γκέλα, αφού δεν ικανοποίησε με την απόδοσή της και χρειάστηκε δύο πέναλτι του Πολ Πογκμπά και μια εκπληκτική επέμβαση του Νταβίντ Ντε Χέα για να πάρει πολύ δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Γουέστ Χαμ.

Η ομάδα του Σόλσκιερ άνοιξε το σκορ στο 19', με τον Πογκμπά να ευστοχεί σε πέναλτι που κέρδισε ο Μάτα, όμως ισοφαρίστηκε με κοντινή προβολή του Φελίπε Άντερσον στο 49'.

Στο 77' ο Ντε Χέα απεσόβησε την ανατροπή, κάνοντας μια από τις επεμβάσεις της χρονιάς σε καρφωτή κεφαλιά του Αντόνιο και δύο λεπτά αργότερα ο Μαρσιάλ κέρδισε ακόμα ένα πέναλτι, στο οποίο ευστόχησε ξανά ο Πογκμπά για το τελικό 2-1.

Η Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην 5η θέση και απέχει δύο βαθμούς από την 4η Τσέλσι.

