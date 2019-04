Συγκινεί ο ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια - Αυτή ήταν η αντίδραση των Πορτογάλων (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα βίντεο συμπαράστασης στο άτυχο αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια ετοίμασαν στην ΠΑΕ, προκειμένου να του εκφράσουν την πλήρη στήριξη της ομάδας στον Πορτογάλο.

Μέσα στο βίντεο παρουσιάζονται εικόνες από τα κατορθώματα του αρχηγού του Δικεφάλου αλλά και η στιγμή του τραυματισμού του.

Οι Πορτογάλοι συμπατριώτες του Βιεϊρίνια παρουσίασαν το απίστευτο αυτό βίντεο και σχολίασαν την απίστευτη στήριξη που δείχνει η ΠΑΕ στο πρόσωπο του.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:



It's your season. And we stand next to you all the way. Stay strong Ande #TheLeader #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/h8GYtcyaHg