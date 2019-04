Μέχρι και η FIFA έφτιαξε κουίζ για τον ΠΑΟΚ - Δείτε τι ρωτάει το κοινό!

Ένα κουίζ με αφορμή το πρωτάθλημα που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ δημιούργησε η FIFA μέσω της επίσημης σελίδας της στα social media, στο οποίο το ερώτημα ήταν το εξής:

"Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα την τελευταία βδομάδα. Πόσος καιρός πέρασε από τότε που κατέκτησε το τελευταίο;", με τις απαντήσεις να είναι 32,33,34 και 35 χρόνια.

Q4) @PAOK_FC clinched the @Super_League_GR last weekend. How long was it since they last won the domestic league title?