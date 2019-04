Θύμισε... Ελλάδα το ντέρμπι του Ρουρ - Οπαδός πέταξε αντικείμενο στο κεφάλι του Σάντσο (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Σάλκε έφυγε με τεράστια νίκη (4-2) από την έδρα της Ντόρτμουντ, ωστόσο οι οπαδοί της δεν παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού.

Το αντίθετο μάλιστα, αφού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το 1-0 της Ντόρτμουντ στο 14', οπαδός των φιλοξενούμενων εκτόξευσε αντικείμενο που πέτυχε τον Τζέιντον Σάντσο στο κεφάλι!

Jadon Sancho struck by an object thrown by someone in the Schalke end.#BVBS04 pic.twitter.com/jx7RvncWZg