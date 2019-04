Χαμός στο Μπάρτσα-Λίβερπουλ – Ετοιμάζουν φοβερό κορεό οι Καταλανοί

Για τον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στη Λίβερπουλ μετρά αντίστροφα η Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στο Καμπ Νου ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό κορεό με σύνθημα «Color Europe».

Δείτε το:

Ready to color Europe!

Camp Nou will look like this for #BarçaLFC

#WeColorFootball pic.twitter.com/pmbVF5YW7h