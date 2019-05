Το global effect του πρωταθλητή ΠΑΟΚ

Το paokfc.gr συγκέντρωσε τα σημαντικότερα.

Μετά από 34 μάχης και αναμονής ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η απονομή του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε μέσω μίας εντυπωσιακής τελετής, πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα, και το πάρτι συνεχίστηκε μέχρι το πρωί σε όλη την πόλη.Οι εικόνες ήταν άκρως εντυπωσιακές και έκανα το γύρω του κόσμου μέσω διαδικτύου.

Μεγάλα δίκτυα και sites του εξωτερικού έκαναν εκτενή αφιερώματα στον πρωταθλητή Δικέφαλο.Πρώτο το SportBible, ένα από τα κορυφαία site παγκοσμίως στον χώρο του αθλητισμού. Άρθρο για την στιγμή που ο Αντελίνο Βιεϊρίνια πέρασε στον αγώνα με κομμένο χιαστό μόνο για να αποθεωθεί από το κοινό και στη συνέχεια δύο βίντεο από Τούμπα και Λευκό Πύργο, που είχαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο views.

Ακολούθησε η γαλλική εφημερίδα L’EQUIPE που αποθέωσε ομάδα και φιλάθλους με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Το BBC έκανε σχετικό αφιέρωμα μιλώντας και για το γενέθλιο πάρτι του Σαββάτου με τους πυρσούς σε όλη την πόλη, ενώ το γερμανικό Deutsche Welle επιχείρησε μία σύγκριση μεταξύ των εορτασμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν, αναδεικνύοντας νικητή τον Δικέφαλο.

Η FIFA πέρα από την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε και retweet ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της Τούμπας, μιλώντας για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στην κορυφή και το αήττητο που διατηρεί στη φετινή Super League Σουρωτή.

When you clinch your domestic title for the first time in 34 years



And you're still unbeaten in that league campaign #MondayMotivation brought to you by @PAOK_FC