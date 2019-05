Έτρεχαν πανικόβλητοι να προλάβουν τον Μέσι - Ο Φαν Ντάικ ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μπαρτσελόνα ήταν σαρωτική απέναντι στη Λίβερπουλ και με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι, επικράτησε με 3-0 στο "Καμπ Νου" κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος απέναντι στους Κόκκινους και με δύο δικά του τέρματα συνέβαλλε τα μέγιστα στη νίκη των Μπλαουγκράνα.

Ένα βίντεο περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια τον πανικό που προκαλούσε ο αρχηγός των Καταλανών στην άμυνα της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Συγκεκριμένα το βίντεο δείχνει τον Φαν Ντάικ να ζητά απεγνωσμένα σε βοήθεια προκειμένου να μαρκάρει τον Μέσι.

Δείτε το:

Van Dijk calling for help hahaha he can’t handle Messi alone . pic.twitter.com/35x3eKvAsL