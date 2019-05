Επικό τρολάρισμα σε Κλοπ - Δείτε ποια ομάδα την "έφερε" στον Γερμανό (ΦΩΤΟ)

Λίβερπουλ: Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ οδεύει για ακόμη μια χρονιά χωρίς τίτλο, αφού η Σίτι μοιάζει το φαβορί για το πρωτάθλημα και στο Champions Legaue η Μπαρτσελόνα κρατάει την πρόκριση στο χέρι της μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Μια δήλωση του Γερμανού το 2015, όταν διένυε τις πρώτες του μέρες στον πάγκο των Κόκκινων στάθηκε αφορμή για να τον τρολάρουν.

Συγκεκριμένα τότε είχε δηλώσει:

"Δώστε μας λίγο χρόνο να δουλέψουμε, αλλά όταν θα κάθομαι εδώ σε τέσσερα χρόνια, πιστεύω πως θα έχουμε τουλάχιστον έναν τίτλο. Διαφορετικά, θα πάω να δουλέψω στην Ελβετία."

Η Βασιλεία ξέθαψε αυτήν την δήλωση και με ένα ποστ του είπε:

"Είναι τιμή μας που ο κ. Κλοπ φαίνεται να ενδιαφέρεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελβετία και που πολλοί από σας προτείνετε τη Βασιλεία ως επόμενη ομάδα του. Όμως είμαστε χαρούμενοι με τον τωρινό μας προπονητή".

We feel honoured that Mr. Klopp seems to be interested in continuing his career in Switzerland - and that so many of you have suggested FC Basel as his next employer - but we're very happy with our current manager #FCBasel1893 #zämmestark https://t.co/NQssg39g35