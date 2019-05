Μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από δύο λεπτά για εγκληματικό τάκλιν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Premier League: Η Τότεναμ ηττήθηκε 1-0 από τη Μπόρνμουθ, αφού έπαιζε με 9 παίκτες από το 48', με αποτέλεσμα να μην αντέξει και να δεχθεί γκολ στο 91'.

Η δεύτερη αποβολή, αυτή του νεαρού Χουάν Φόιθ, αποτέλεσε ρεκόρ στην ιστορία της Premer League, με τον Αργεντινό άσο να μπαίνει ως αλλαγή στο ματς και να βλέπει απευθείας κόκκινη για πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον μηρό του αντιπάλου μόλις 133 δευτερόλεπτα αργότερα!

2:13 - Juan Foyth has been sent off just 2 minutes and 13 seconds after being substituted on, the quickest a substitute has been sent off in a Premier League game since Steven Gerrard vs Man Utd in March 2015 (38 seconds). Skedaddle. #BOUTOT pic.twitter.com/TcOZ3PtznD